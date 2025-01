Jens Spahn in Weinheim: Kein „rot-grünes Ampelgehampel“ mehr

Weinheim. „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Was in Artikel 20 des Deutschen Grundgesetzes verankert ist, wird in wenigen Wochen wieder in die Tat umgesetzt. Bei der anstehenden Bundestagswahl am 23. Februar zählt jede Stimme. Und nur die Bürger entscheiden, welche Parteien in den nächsten vier Jahren im Bundestag vertreten sein sollen. Aus diesem Anlass lud die CDU am vergangenen Samstag in Person von Alexander Föhr (MdB, CDU) und Jens Spahn (stellvertretender Fraktionsvorsitzender, CDU) in das Moderne Theater nach Weinheim zu einem Bürgerdialog ein.