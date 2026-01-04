Bild

Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin

vor 7 Minuten

Venezuelas Vizepräsidentin fordert Freilassung von Maduro
Gefangennahme durch die USA

US-Truppen nehmen Maduro fest, Vizepräsidentin Rodríguez verlangt seine Freilassung. Maduro sei weiterhin der «einzige Präsident» des südamerikanischen Landes.

03.01.2026

US-Angriff auf Venezuela

Trump entmachtet Maduro und will Venezuela führen

Venezuelas Präsident Maduro ist auf einem US-Kriegsschiff unterwegs zu einem Gefängnis in New York. Donald Trump triumphiert und will das ölreiche südamerikanische Land nun zu Reichtum führen.

03.01.2026

03.01.2026

Konflikte

Wer könnte auf Maduro folgen?

Kann Venezuelas Vizepräsidentin Rodríguez das Land ohne Maduro führen? Setzt sich die von den USA gestützte Opposition durch - oder greift das Militär im Machtvakuum ein?

03.01.2026