Venezuelas Regierung kündigt Freilassung vieler Häftlinge an 08.01.2026

In dem autoritär regierten Land sitzen Hunderte politische Häftlinge hinter Gittern. Bereits zu Weihnachten und Neujahr setzte die Regierung Dutzende auf freien Fuß. Nun kommt eine neue Ankündigung.