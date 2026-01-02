Bild
Leute

Volksschauspieler Walter Schultheiß ist tot

Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Volksschauspieler Walter Schultheiß stirbt 101-jährig
Nachruf

Volksschauspieler Walter Schultheiß stirbt 101-jährig

Er war König und Pfarrer, grantiger Vermieter und Straßenkehrer. Nun ist der Vorzeigeschwabe Walter Schultheiß kurz vor Weihnachten gestorben.

vor 22 Minuten

«General Hospital»-Star Anthony Geary ist tot
Leute

«General Hospital»-Star Anthony Geary ist tot

Anthony Geary, bekannt aus «General Hospital», ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Kollegen und Familie würdigen sein Lebenswerk und erinnern an seine Ausnahmerolle.

16.12.2025

Weinheim trauert um Walter Pflästerer
Nachruf

Weinheim trauert um Walter Pflästerer

Abschied von einem „Macher im Hintergrund“: Er hat die Stadt als Polizist, Vereinsmensch und Stadtrat geprägt.

18.10.2025

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Auto fährt auf Sattelzug - 36 Jahre alter Fahrer tot

24.11.2023

Musik und Leute

Überstandene Herz-OP: Trompetenlegende Walter Scholz dankbar

Er gilt als Deutschlands erfolgreichster Trompeter und wurde schon als «Jahrhundert-Trompeter» bezeichnet: Nun musste sich Walter Scholz einer riskanten Operation am Herzen unterziehen.

14.07.2023