Notfälle

Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg

Chemieunfall in Mainaschaff – Zwei Leichtverletzte
Zwei Leichtverletzte, 6.000 Liter Gefahrstoff, 250 Helfer im Einsatz – was die Feuerwehr zur giftigen Gaswolke bei Aschaffenburg sagt.

vor 7 Minuten

Starker Geruch am Untermain ging nicht von Gas aus
Gestank nach faulen Eiern

In Hessen und Bayern bemerken Anwohner einen unangenehmen Geruch, der sie an Gas erinnert. Nun ist klar, worum es sich dabei handelte.

04.02.2025

Gasgeruch am Untermain - Ursache unbekannt
Bei der Feuerwehr in Hessen und Bayern gehen zahlreiche Anrufe wegen Gasgeruchs ein. Die Einsatzkräfte rücken aus, finden die Ursache aber zunächst nicht.

03.02.2025

Angeklagte Tierärztin: Warnung vor Kontrollen gang und gäbe
Schlachthof im Fokus

Schlachthöfe werden unangekündigt kontrolliert - wegen des Tierwohls und des Gesundheitsschutzes. Zwei amtliche Tierärztinnen sollen diese Termine vorab dem Schlachthof Aschaffenburg verraten haben.

22.10.2024

85-Jähriger stürzt: Spaziergängerin lässt ihn liegen
Kriminalität

13.06.2024