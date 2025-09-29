Unfall

Zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen - mehrere Verletzte

Unfall

Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

vor 47 Minuten

Busunfall mit 33 Verletzten – Kitagruppe betroffen
Kollision

Zwei Linienbusse krachen im morgendlichen Verkehr in Saarbrücken zusammen. Die Folgen sind schwer, zwölf Kindergartenkinder müssen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

24.02.2025

Mindestens 33 Verletzte bei Busunfall in Saarbrücken
Kollision

Zwei Linienbusse krachen im morgendlichen Verkehr in Saarbrücken zusammen. Auch Kindergartenkinder müssen ins Krankenhaus. Die Polizei hat nun neue Opferzahlen veröffentlicht.

24.02.2025

Elf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Busse
Unfall

An einer Kreuzung mit Ampel krachen zwei Linienbusse ineinander. Die Folge: elf Verletzte. Einer von ihnen wird rund einen Kilometer entfernt gefunden.

16.07.2024

Hamburger Busflotte soll bis 2032 elektrifiziert sein
Mobilitätswende

Die komplette Elektrifizierung der Hamburger Busflotte verzögert sich offenbar. Es gibt Probleme mit der Förderung und den Flächen für Betriebshöfe.

16.07.2024