Einsatz in Bielefeld

Einbrecher beim Puddingessen im Restaurant erwischt

Ein Einbrecher kocht sich in einer Restaurantküche Essen - und wird ausgerechnet vom Besitzer des Lokals überrascht. Der reagiert schnell.

Der Einbrecher wurde beim Löffeln ertappt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Der Einbrecher wurde beim Löffeln ertappt. (Symbolbild)

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein Bielefelder Restaurantbesitzer hat einen Mann erwischt, der in sein Lokal eingebrochen war und sich in der Küche Essen zubereitete. Der Einbrecher habe gerade Pudding gelöffelt, teilte die Polizei mit. Nachdem er am Samstagmorgen ertappt worden war, behauptete der Mann, in dem Lokal zu arbeiten. Der Betreiber schloss die Tür daraufhin von außen ab und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den 42-jährigen Puddingesser fest. Er sei der Polizei bereits bekannt gewesen, hieß es.

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