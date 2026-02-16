Leute

Einbruch bei Haftbefehl - seine Frau entdeckt die Täter

Haftbefehls Frau Nina Anhan ertappt zwei Einbrecher in ihrem Haus, doch trotz Polizeieinsatz entkommen die Täter. Was konnten sie erbeuten?

Nach Polizeiangaben entdeckte Nina Anhan die Täter auf frischer Tat und alarmierte die Beamten.(Archiv) Foto: Christophe Gateau/dpa
Nach Polizeiangaben entdeckte Nina Anhan die Täter auf frischer Tat und alarmierte die Beamten.(Archiv)

Böblingen (dpa) - Bei Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan ist eingebrochen worden. Unbekannte hebelten nach Polizeiangaben eine Terrassentür im Haus der Familie im Kreis Böblingen auf und stiegen ein. Sie durchsuchten demnach das Erd- und das Obergeschoss, bevor sie von Anhan auf frischer Tat ertappt wurden. 

Anhan habe zwei dunkel gekleidete Täter beobachtet, als sie nach Hause gekommen sei, teilte die alarmierte Polizei mit. Zwar sei das Haus umstellt und auch ein Hubschrauber eingesetzt worden - aber die unbekannten Täter hätten entwischen können. Laut Polizei erbeuteten sie bei dem Einbruch am vergangenen Donnerstagabend Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Unklar ist, wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zuvor hatten bereits die «Stuttgarter Nachrichten» und die «Stuttgarter Zeitung» über den Beutezug berichtet.

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gilt derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation «Babo - Die Haftbefehl-Story» veröffentlicht, die zum Streaming-Hit wurde. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.

