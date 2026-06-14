Erdbeben

Erdbeben erschüttert Peloponnes – keine Schäden gemeldet

Ein Erdbeben der Stärke 5,1 hat den Südwesten des Peloponnes erschüttert. Schäden wurden nicht gemeldet – dennoch bleibt die Unsicherheit in der Region bestehen.

In Griechenland gab es ein Erdbeben. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
In Griechenland gab es ein Erdbeben. (Symbolbild)

Athen (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 5,1 hat am Sonntagabend den Südwesten der griechischen Halbinsel Peloponnes erschüttert. Nach weiteren Angaben des Geodynamischen Instituts der Universität Athen ereignete sich der Erdstoß um 20.17 Uhr MESZ (21.17 Uhr Ortszeit).

Das Zentrum des Bebens lag in rund neun Kilometern Tiefe unter dem Meeresboden, etwa 16 Kilometer vor der Küste der Kleinstadt Methoni. «Bislang haben wir keine Schäden registriert. Das Beben war jedoch deutlich zu spüren», sagte der Bürgermeister der Region, Panagiotis Karvelas, dem griechischen Rundfunk. Auch im Westen Kretas sei die Erschütterung spürbar gewesen, berichteten griechische Medien.

Ob es sich bereits um das Hauptbeben gehandelt habe, lasse sich derzeit nicht sagen, erklärte der Seismologe Wasilis Karastathis im griechischen Fernsehen. Dafür müssten zunächst einige Tage vergehen. In der Region habe es in der Vergangenheit deutlich stärkere Erdbeben gegeben. Eine Entwarnung könne deshalb nicht gegeben werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erdbeben der Stärke 5,7 erschüttert Kreta und Ägäis
Erdbeben

Erdbeben der Stärke 5,7 erschüttert Kreta und Ägäis

Ein Erdbeben erschüttert die Ferieninsel Kreta und die Region am Morgen. Die Erdstöße sind deutlich spürbar, es sieht aber nach einem glimpflichen Ausgang aus.

24.04.2026

Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert Nordwest-Griechenland
Erdbeben

Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert Nordwest-Griechenland

Plötzlich bebt die Erde: Im Nordwesten Griechenlands laufen viele Bewohner auf die Straßen. Was Experten zur Gefahr weiterer Erdstöße sagen.

08.03.2026

Erdbeben erschüttert den Westen Kretas
Ferieninsel

Erdbeben erschüttert den Westen Kretas

Die Erde auf Kreta hat gebebt und Tausende Menschen aus dem Schlaf gerissen. Folgen nun weitere Beben?

21.07.2024

Erschütterungen

Erdbeben der Stärke 5,3 im Südwesten Irans

Wie im Nachbarland Afghanistan hat nun auch im Südwesten des Iran die Erde gebebt. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt.

15.10.2023

Geologie

Erdbeben der Stärke 4,5 erschüttert Westiran

Immer wieder kommt es zu Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Nun erschütterte ein Beben den Westen des Irans.

04.06.2023