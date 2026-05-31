Schokofrüchte und Spaghettieis

Erdbeer-Drive-in sorgt für Tiktok-Hype und Stau

Drive-ins kennt man von großen Fast-Food-Ketten. In Niedersachsen nahe der A30 wird nun etwas anderes direkt am Auto verkauft – Kunden reisen dafür teils lange an.

Neben frischen Erdbeeren gibt es auch Eis und Milchshakes im Erdbeer-Drive-in. Foto: David Ebener/dpa
Neben frischen Erdbeeren gibt es auch Eis und Milchshakes im Erdbeer-Drive-in.

Salzbergen (dpa) - Rote Früchte statt Pommes oder Burger: Ein ungewöhnlicher Drive-in sorgt in Niedersachsen nahe der A30 seit kurzem regelmäßig für lange Autoschlangen. Dort verkauft ein Erdbeerhof frische Erdbeeren, Milchshakes, Spaghettieis oder mit Schokolade überzogene Früchte aus einem Verkaufsstand direkt am Auto. Kunden bestellen zuvor aus ihrem Wagen heraus an einem Terminal. Dafür nehmen manche Menschen teils lange Anreisen und Schlangestehen in Kauf. 

Nina und Mia sind etwa 80 Kilometer mit dem Auto aus Gelsenkirchen bis in das südliche Emsland gefahren. «Das ist mal etwas Außergewöhnliches im Drive-in», sagt Mia. An herkömmlichen Erdbeerständen gebe es sonst keine Schokoladen-Erdbeeren oder Spaghettieis, ergänzt Nina. Der Erdbeer-Drive-in liegt nahe der Autobahnabfahrt Rheine-Nord an der A30. 

Vertriebsleiter Silvan Schulze-Weddige kam die Idee für den Drive-in in den Niederlanden. Foto: David Ebener/dpa
Vertriebsleiter Silvan Schulze-Weddige kam die Idee für den Drive-in in den Niederlanden.

Die Idee für den ungewöhnlichen Verkaufsstand kam Silvan Schulze-Weddige, dem Betriebsleiter des Spargel- und Erdbeerhofes Gut Holsterfeld, bei einem Besuch im Nachbarland. «Im letzten Jahr haben wir uns überlegt, dass wir einen Erdbeer-Drive-in bei uns eröffnen wollen und wir kamen auf die Idee, weil wir uns das bei holländischen Kollegen angeguckt haben.» 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Erst habe er in seinem Betrieb Überzeugungsarbeit für das Konzept leisten müssen. «Aber wie man jetzt sieht, war der Riecher richtig.» Besonders am Anfang sei der Andrang enorm gewesen. Viele Autofahrer würden in der Drive-in-Schlange Videos machen und darüber auf Social Media posten. «Das ganze ging am ersten Tag viral auf Tiktok», sagt Schulze-Weddige.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Achtjähriger beim Überqueren der Straße von Auto angefahren
Verkehr

Achtjähriger beim Überqueren der Straße von Auto angefahren

Ein Achtjähriger möchte mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren. Doch ein Autofahrer übersieht den jungen Radfahrer.

07.03.2026

A5: Autobahnabfahrt Weinheim wieder befahrbar
Weinheimer Kreuz

A5: Autobahnabfahrt Weinheim wieder befahrbar

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht für alle Autofahrer erkennbar ist: Die Abfahrt Weinheim am Autobahnkreuz ist wieder frei befahrbar.

20.05.2025

Feuerwehreinsatz

Auto fängt an Drive-In-Schalter an zu brennen

25.06.2023

Brände

Brand im Freizeitpark Karls Erlebnis-Dorf - Zehn Verletzte

Auf 400 Quadratmetern wütet ein Feuer in einem Freizeitpark in der Nähe von Berlin. Mehrere Gebäude brennen, zehn Menschen werden verletzt. Der Gründer will schon am Mittwoch wieder öffnen.

06.06.2023

Verkehr

Autofahrer flüchtet teils als Geisterfahrer vor Polizei

21.05.2023