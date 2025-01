Erdloch verschluckt Lastwagen auf Kreuzung nahe Tokio

Yashio (dpa) - Ein Lastwagen ist nördlich von Tokio auf einer Kreuzung in ein zehn Meter breites und sechs Meter tiefes Erdloch gestürzt. Weshalb die Straße an der Stelle einbrach, ist noch unklar. Ein Mann, vermutlich der Fahrer, sei bei dem Vorfall in Yashio in der Präfektur Saitama eingeklemmt worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Abend (Ortszeit). Der Mann wurde demnach von der Feuerwehr gerettet. Er ist dem Bericht zufolge bei Bewusstsein. Zwei Rettungskräfte seien bei dem Einsatz verletzt worden.