Staatsanwaltschaft Itzehoe

Ermittlungen nach Anzeige von Fernandes wieder aufgenommen

Im November 2024 stellt Collien Fernandes eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werden zunächst eingestellt. Nun kommt Bewegung in das Verfahren.

Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes. Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes.

Berlin/Itzehoe (dpa) - Nach einer Strafanzeige von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes gegen Unbekannt hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe in Schleswig-Holstein die Ermittlungen wieder aufgenommen. Dies sei nach «Prüfung der Medienveröffentlichungen» geschehen, teilte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Es sollen sich nun weitere Prüfungen in der Sache anschließen, wie Müller-Rakow sagte. Weitere Auskünfte seien aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich. 

Anzeige im November 2024 gestellt

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nach früheren Angaben der Itzehoer Staatsanwaltschaft hatte die Geschädigte im November 2024 bei der Polizei in Berlin Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, da durch eine unbekannte Person ein Fake-Account von ihr erstellt worden sei. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hatte das Verfahren übernommen, «weil die angezeigte Handlung wohl innerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches durch die Anzeigende zur Kenntnis genommen worden ist», sagte Müller-Rakow.

Sie sei darum gebeten worden, für die Ermittlungen relevante Unterlagen zu übersenden. Da sie der Bitte nicht nachgekommen sei und somit Ermittlungsansätze zur Identifizierung des Täters gefehlt hätten, sei das Verfahren durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe eingestellt worden. Fernandes hatte im «Tagesspiegel» dieser Darstellung widersprochen.

Diskussion über digitale Gewalt

In den vergangenen Tagen gab es bundesweit eine große Diskussion über digitale und sexualisierte Gewalt gegen Frauen - und breite Medienberichterstattung darüber. Tausende Menschen zog es bei Demonstrationen auf die Straße, etwa in Hamburg für mehr Schutz für Opfer sexualisierter Gewalt.

Vorausgegangen war ein «Spiegel»-Bericht, in dem Fernandes schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, erhoben hatte. Die Schauspielerin hat auf Mallorca Anzeige erstattet, wie eine Justizsprecherin auf der spanischen Mittelmeerinsel der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Das Verfahren befinde sich noch in einem sehr frühen und vertraulichen Stadium, sagte sie am 19. März. 

Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich «in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung» handle. Zudem würden «unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Collien Fernandes will sich bei Dating-Apps anmelden
Nach Ehe-Aus

Collien Fernandes will sich bei Dating-Apps anmelden

Die Schauspielerin Collien Fernandes spricht offen über ihr Leben nach der Trennung von Christian Ulmen – und darüber, warum sie neugierig auf Online-Dating ist.

04.10.2025

Collien Fernandes würde im «Traumschiff» gern mehr flirten
Leute

Collien Fernandes würde im «Traumschiff» gern mehr flirten

Der Schauspielerin Collien Fernandes scheint ihre Rolle in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» zu brav zu sein.

11.09.2025

Collien Ulmen-Fernandes verlor in Florida beinahe einen Fuß
Fernsehen

Collien Ulmen-Fernandes verlor in Florida beinahe einen Fuß

Für die «Traumschiff»-Folge «Miami» kehrte Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes an den Miami Beach zurück. Vor vielen Jahren hatte sie dort bei Dreharbeiten ein übles Erlebnis.

19.04.2025

Frankfurt

Missbrauchsverdacht Kitas: Ermittlungen eingestellt

Gegen sieben Erzieher wurde letztes Jahr Strafanzeige gestellt. Die Behörden fanden jedoch keine hinreichenden Beweise.

28.02.2024

Medien

Ermittlungen gegen Ex-«Bild»-Chef eingestellt

Keine Anklage gegen Julian Reichelt: Bei den strafrechtlichen Ermittlungen soll es um die Vernichtung von Dokumenten und Dateien des Springer-Verlags gegangen sein.

30.10.2023