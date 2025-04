Collien Ulmen-Fernandes verlor in Florida beinahe einen Fuß

Miami/Berlin (dpa) - Collien Ulmen-Fernandes («Jerks») hat schlechte Erinnerungen an Dreharbeiten in Florida, als sie noch ein Teenager war. Das sagte die Schauspielerin in einem dpa-Interview zur «Traumschiff»-Folge «Miami» am Ostersonntag (20. April) um 20.15 Uhr im Zweiten.