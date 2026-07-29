Walsichtung

Erneute Sichtung: Wal nun weiter im Osten unterwegs?

Nach der Sichtung in Wismar taucht nun ein Wal weiter östlich auf. Ist es dasselbe Tier?

Vor Wustrow wurde ein Wal gesichtet. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Vor Wustrow wurde ein Wal gesichtet. (Archivbild)

Wismar (dpa) - Nachdem am Montag ein Wal im Hafen von Wismar Aufsehen erregt hat, gibt es eine neuerliche Walsichtung. Das Schweriner Umweltministerium berichtet von einer Sichtung am Nachmittag auf der offenen Ostsee in Höhe der Seebrücke Wustrow und beruft sich dabei auf Angaben der Wasserschutzpolizei. «Besucher der Seebrücke wurden ebenfalls auf den Wal aufmerksam», schrieb eine Sprecherin. 

Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle über mutmaßliche Sichtungen vor der dortigen Halbinsel Fischland-Darß-Zingst berichtet. Auch das Deutsche Meeresmuseum erhielt nach eigenen Angaben eine Sichtungs-Meldung vom frühen Nachmittag zwischen Dierhagen Ost und Wustrow.

Mit Blick auf den Ort und die Zeit sei es schlüssig, dass es sich um denselben Wal handele, sagte eine Ministeriumssprecherin. Ob es auch der Wal aus Wismar sei, könne sie nicht sagen. Das Deutsche Meeresmuseum schrieb, dass die erhaltene Beschreibung darauf hindeute. «Bildmaterial haben wir dazu leider nicht erhalten.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Von Sichtung bis Tod: Chronologie zum Ostsee-Buckelwal
Stationen des Ostsee-Wals

Von Sichtung bis Tod: Chronologie zum Ostsee-Buckelwal

Ein Buckelwal verirrt sich in der Ostsee. Über mehr als zwei Monate hält das Schicksal des großen Tieres die Menschen in Atem. Ein Happy End bleibt aus.

16.05.2026

Die teils überraschende Chronologie des Ostsee-Buckelwals
Stationen des Ostsee-Wals

Die teils überraschende Chronologie des Ostsee-Buckelwals

Nach einem spektakulären Auftauchen Anfang März hält das Schicksal eines Buckelwals an der Ostsee die Menschen in Atem – und sorgt wiederholt für Überraschungen. Steht jetzt das Finale an?

29.04.2026

Die teils überraschende Chronologie des Ostsee-Buckelwals
Stationen des Ostsee-Wals

Die teils überraschende Chronologie des Ostsee-Buckelwals

Nach einem spektakulären Auftauchen Anfang März hält das Schicksal eines Buckelwals an der Ostsee die Menschen in Atem - und sorgt wiederholt für Überraschungen.

16.04.2026

Rettungsversuche für Wal vor Wismar werden eingestellt
Wal vor Wismar

Rettungsversuche für Wal vor Wismar werden eingestellt

01.04.2026

Wo der befreite Wal zuvor schon aufgetaucht ist
Wal an Ostseeküste wieder frei

Wo der befreite Wal zuvor schon aufgetaucht ist

Ein Buckelwal sorgt an der Ostsee für Schlagzeilen, aber nicht erst mit seiner Strandung und anschließenden Befreiung. Schon vorher erregte er Aufsehen - etwa in einem Hafen.

27.03.2026