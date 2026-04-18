Kriminalität

Erpressung: Hipp-Gläschen mit Rattengift in Österreich

Unbekannte wollen Hipp erpressen. Die Polizei veröffentlichte eine «dringende Warnung» an die Bevölkerung.

Rattengift wurde in einem manipulierten Glas nachgewiesen. Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa
Rattengift wurde in einem manipulierten Glas nachgewiesen.

Wien (dpa) - In Österreich ist ein mit Rattengift verseuchtes Gläschen Hipp-Babynahrung gefunden worden. Ein Kunde habe dies gemeldet, «ein Verzehr hat nicht stattgefunden», teilte die Polizei im Bundesland Burgenland am späten Samstagabend mit. Sie veröffentlichte eine «dringende Warnung an die Bevölkerung». 

Verdächtige Gläschen sollten nicht geöffnet und der Polizei gemeldet werden. Nach Angaben der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) handelt es sich um einen Erpressungsversuch gegen den Babynahrungshersteller Hipp.

Hipp hatte sein Sortiment in den Sparsupermärkten in Österreich bereits am Freitagabend zurückgerufen. Ein Hipp-Sprecher hatte zuvor von einem «externen kriminellen Eingriff» gesprochen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erpressung: Rattengift in Hipp-Babynahrung in Österreich
Kriminalität

Erpressung: Rattengift in Hipp-Babynahrung in Österreich

Lebensgefahr durch manipulierte Babynahrung? Hipp ruft in Österreich Gläschen zurück. Was Eltern wissen müssen und was Deutschland damit zu tun hat.

vor 9 Minuten

Schumacher-Erpressung: Weitere Verfahren eingeleitet
Strafprozess

Schumacher-Erpressung: Weitere Verfahren eingeleitet

Um den Versuch, die Familie von Ex-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher zu erpressen, geht es in Wuppertal vor Gericht. Nun hat die Staatsanwaltschaft zwei weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

17.12.2024

Schumacher-Erpressung: Mutmaßlicher Hintermann festgenommen
Kriminalität

Schumacher-Erpressung: Mutmaßlicher Hintermann festgenommen

Kriminelle haben die Familie von Ex-Rennfahrer Michael Schumacher erpresst. Nun gibt es eine weitere Festnahme. Der Mann war ausgerechnet für die Sicherheit der Familie zuständig.

05.07.2024

Dringende Warnung vor Sturmböen
Wetter

Dringende Warnung vor Sturmböen

Von Donnerstagabend bis in die frühen Morgenstunden am Freitag soll es in der gesamten Metropolregion zu Sturmböen kommen.

22.02.2024

Geburtstag

Bio-Babybrei-Pionier Claus Hipp wird 85

Eigentlich wollte er Maler werden. Aber dann hat Claus Hipp aus der kleinen Firma seiner Eltern den größten Hersteller von Säuglingsnahrung in Deutschland gemacht - und es auch zum Professor gebracht.

22.10.2023