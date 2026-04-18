Kriminalität

Manipulation? Hipp ruft Babynahrung in Österreich zurück

Lebensgefahr durch manipulierte Babynahrung? Hipp ruft in Österreich Gläschen zurück. Was Eltern wissen müssen – und warum die Polizei noch wenig bekannt gibt.

Wie viele Gläschen betroffen sein könnten, ist unbekannt. Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa
Wie viele Gläschen betroffen sein könnten, ist unbekannt.

Wien (dpa) - Der Babynahrungshersteller Hipp hat in Österreich sein gesamtes Sortiment aus den Spar-Supermärkten zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Gläser mit Karotte und Kartoffel manipuliert worden seien, teilte das Unternehmen mit. «Der Verzehr eines solchen Gläschens kann lebensgefährlich sein», warnte es. «Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um einen externen kriminellen Eingriff», sagte ein Sprecher von Hipp der Deutschen Presse-Agentur.

Die Produktions-, Qualitäts- und Kontrollprozesse des Unternehmens seien nicht berührt. Er könne wegen der laufenden Ermittlungen keine weiteren Details nennen, so der Sprecher. 

Die Supermarktkette habe inzwischen alle Gläschen aus den Regalen genommen, sagte der Polizeisprecher im Burgenland südöstlich von Wien, Helmut Marban. Dabei sei kein verdächtiges Produkt gefunden worden. Möglich sei aber, dass vor der Räumung möglicherweise manipulierte Gläser gekauft worden seien. Deshalb seien Eltern aufgerufen, ungenutzte Gläschen in den Supermarkt zurückzubringen und sich bei der Polizei zu melden, falls ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen sei. Dies sei auch nötig, um gegebenenfalls ein Beweismittel zu haben. Die Ermittlungen liefen mit Hochdruck, sagte Marban.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hintergrund unklar 

Weitere Angaben will die Polizei aus taktischen Gründen nicht machen. Es ist deshalb unklar, ob Erpressung im Spiel ist, wie viele Gläschen betroffen sind oder welcher Art die Manipulation ist. Für besorgte Eltern in Österreich stand am Wochenende ein telefonischer Hipp-Beratungsdienst zur Verfügung. 

Die Ursprünge des in Pfaffenhofen in Bayern gegründeten Familienunternehmens gehen mehr als 120 Jahre zurück. Sitz der Hipp Holding AG ist in Sachseln im Schweizer Kanton Obwalden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwei Schwerverletzte bei Unfall - Verdacht auf Manipulation
Verkehr

Zwei Schwerverletzte bei Unfall - Verdacht auf Manipulation

Bei einem Unfall nahe Sulz am Neckar werden zwei Menschen schwer verletzt. Ermittler untersuchen, ob das Kleinkraftrad manipuliert war und ein falsches Versicherungskennzeichen trug.

28.03.2026

Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück
Verbraucher

Danone ruft noch mehr Babynahrung zurück

Danone ruft Säuglingsnahrung zurück. In einer Zutat könnte ein Toxin enthalten sein, das zu Übelkeit und Erbrechen führen kann.

05.02.2026

Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück
Verbraucher-Sicherheit

Nestlé ruft bestimmte Babynahrung zurück

Nestlé ruft vorsorglich bestimmte Säuglingsnahrung zurück. In einer Zutat eines Zulieferers könnte möglicherweise ein Toxin enthalten sein, das zu Durchfall und Erbrechen führen kann.

05.01.2026

«Herzchenschalen»-Produkte

Hipp ruft Babynahrung zurück

Wegen geringer Mengen eines Unkrauts ruft ein Babynahrungshersteller mehrere Produkte zurück. Es bestehe jedoch kein akutes gesundheitliches Risiko.

24.07.2024

Geburtstag

Bio-Babybrei-Pionier Claus Hipp wird 85

Eigentlich wollte er Maler werden. Aber dann hat Claus Hipp aus der kleinen Firma seiner Eltern den größten Hersteller von Säuglingsnahrung in Deutschland gemacht - und es auch zum Professor gebracht.

22.10.2023