Sechs Tote

Erschütterung nach Gewalttat in Stade - Andacht am Abend

In Stade werden vier Frauen und zwei Männer erschossen. Die Reaktionen zeigen, wie viele Menschen sich betroffen fühlen. In der Stadt soll es am Abend Raum für Trauer, Anteilnahme und Fragen geben.

Bei einer Andacht soll am Abend in Stade Raum für Trauer und Anteilnahme sein. Foto: Kai Moorschlatt/dpa
Bei einer Andacht soll am Abend in Stade Raum für Trauer und Anteilnahme sein.

Stade (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf sechs Menschen im niedersächsischen Stade soll eine Andacht am Abend Raum für Trauer und Anteilnahme geben. Die evangelische Kirche lädt dafür um 18.00 Uhr in die Stader St.-Wilhadi-Kirche ein. Es gehe darum, mit dem Erschrecken, den Fragen und den Erlebnissen nicht allein zu sein, teilte der Sprengel Stade mit.

«Ich bin tief erschüttert über die Gewalttat in unserer Stadt», sagte Regionalbischöfin Sabine Preuschoff laut der Mitteilung. «Menschen wurden getötet, so viel Leid ist über Familien gekommen», sagte sie. 

Auch Landesbischof Ralf Meister sowie Landrat Kai Seefried werden bei der Andacht vor Ort sein. Außerdem werden Notfallseelsorgende und weitere Pastorinnen und Pastoren dabei sein.

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Am Montag waren in Stade westlich von Hamburg vier Frauen und zwei Männer erschossen worden. Tatort war eine Mutter-Kind-Wohngruppe in der Stadt. Als Tatverdächtiger wurde ein in Deutschland geborener 45-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

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