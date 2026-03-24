Norwegisches Königshaus

Erster Auftrag seit Monaten: Mette-Marit zeigt sich wieder

Der Skandal um ihre Freundschaft zu Epstein, der Prozess gegen ihren Sohn und ihre Lungenkrankheit belasteten Norwegens Kronprinzessin stark. Nun trat sie nach langer Pause bei einer Audienz auf.

Kronprinz Haakon steht Kronprinzessin Mette-Marit zur Seite. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa
Kronprinz Haakon steht Kronprinzessin Mette-Marit zur Seite.

Oslo (dpa) - Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Januar. 

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Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung gerade erst wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten. Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge.

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