Kronprinzessin in der Kritik

Mette-Marit entschuldigt sich für Freundschaft mit Epstein

Mit dem Sexualstraftäter soll Norwegens Kronprinzessin über Jahre privaten Kontakt gehabt haben. Jetzt bittet Mette-Marit um Verzeihung. Für mehr fehle ihr gerade die Kraft, so das Königshaus.

Kronprinzessin Mette-Marit steht in Norwegen gerade gewaltig in der Kritik. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Kronprinzessin Mette-Marit steht in Norwegen gerade gewaltig in der Kritik. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat in einer schriftlichen Stellungnahme um Verzeihung für ihre Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gebeten. «Es ist mir wichtig, Entschuldigung zu allen zu sagen, die ich enttäuscht habe», zitierte das Königshaus die Kronprinzessin am Freitag. «Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte.» Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus - besonders König Harald V. und Königin Sonja - gebracht habe.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Mitteilung schrieb der norwegische Hof einleitend: «Wir verstehen die starken Reaktionen auf das, was in den letzten Tagen bekanntgeworden ist.» Mette-Marit distanziere sich entschieden von Epsteins Übergriffen und kriminellen Handlungen. Sie bedaure sehr, nicht früher erkannt zu haben, was für ein Mensch er war.

Königshaus: Kronprinzessin schafft es gerade nicht, sich zu äußern

«Die Kronprinzessin möchte erzählen, was passiert ist, und sich ausführlicher erklären», hieß es in der Mitteilung weiter. Das schaffe sie aber gerade nicht: «Die Kronprinzessin befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Sie bittet um Verständnis dafür, dass sie Zeit braucht, um sich zu sammeln.»

Die «schwierige Situation» dürfte sich gleich auf mehrere Dinge beziehen. Der Name der Frau von Norwegens Kronprinz Haakon (52) taucht Hunderte Male in den Akten zum Fall Epstein auf. Die beiden sollen über Jahre Kontakt gehabt und sich über viele private Dinge ausgetauscht haben - auch nachdem der US-Sexualstraftäter bereits zum ersten Mal verurteilt worden war. Das hat in Norwegen große Kritik ausgelöst. 

Kurz nach Veröffentlichung der neuen Epstein-Informationen hat in dieser Woche in Oslo außerdem ein Vergewaltigungs-Prozess gegen Mette-Marits ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29) begonnen. Auch gesundheitlich hat die Kronprinzessin es schwer: Sie hat eine chronische Lungenkrankheit und braucht deshalb eine neue Lunge.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Skandale um Königsfamilie: Mette-Marit verschiebt Reise
Kronprinzessin in der Kritik

Skandale um Königsfamilie: Mette-Marit verschiebt Reise

Während der Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby läuft, wollte Norwegens Kronprinzessin eigentlich verreisen. Nun hat sie die Reise verschoben. Mette-Marit steht selbst unter großem Druck.

04.02.2026

Norwegens Kronprinzessin: Gab sie Epstein Liebestipps?
Brisante Nähe

Norwegens Kronprinzessin: Gab sie Epstein Liebestipps?

«Paris ist gut für Ehebruch» und «Ich vermisse dich» - das soll Mette-Marit Sexualstraftäter Epstein geschrieben haben. Ein Schock für Norwegen. Dabei hat die Königsfamilie gerade ganz andere Sorgen.

02.02.2026

Royaler Besuch

Haakon und Mette-Marit besuchen Deutschland

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit machen in Deutschland Station. Los geht's für die Delegation in München und Hamburg - doch nur beim anschließenden Besuch in Berlin wird auch Mette-Marit dabei sein.

06.11.2023

Norwegische Königsfamilie

Kronprinzessin Mette-Marit wird 50

Mit ihrem strahlenden Auftreten und ihrer unaufdringlichen Art hat sich Mette-Marit in die Herzen vieler Norweger gespielt. Nun feiert die Frau an der Seite von Kronprinz Haakon ihren 50. Geburtstag.

18.08.2023

Partysommer in Oslo

Kronprinz Haakon wird kurz vor Mette-Marit 50

Für die Familie des norwegischen Kronprinzen gibt es jede Menge Grund zum Feiern: Jüngst hat Tochter Ingrid Alexandra die Schule beendet, nun wird der Thronfolger 50. Und das ist noch nicht alles.

19.07.2023