Glücksspiel

Eurojackpot: Über 87 Millionen Euro gehen nach NRW

17, 25, 35, 39, 41 - diese Gewinnzahlen machen eine Tipperin oder einen Tipper aus Nordrhein-Westfalen zum Lotto-Millionär. Auch in anderen Bundesländern durfte gejubelt werden.

Mehr als 87 Millionen Euro gehen nach der Ziehung nach Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild) Foto: Shireen Broszies/dpa
Mehr als 87 Millionen Euro gehen nach der Ziehung nach Nordrhein-Westfalen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Ein Spieler oder eine Spielerin aus Nordrhein-Westfalen hat den mit mehr als 87 Millionen Euro gefüllten Eurojackpot geknackt. Der Gewinner aus dem Sauerland tippte als einziger die richtigen Gewinnzahlen 17, 25, 35, 39, 41 sowie die beiden Eurozahlen 5 und 9, wie Westlotto mitteilte.

Der Jackpot war seit einem Monat nicht mehr geknackt worden und mit 87.264.546,90 Euro gefüllt. Weitere Gewinne gingen bei der aktuellen Ziehung nach Bayern, Niedersachsen und Hamburg sowie nach Estland, Schweden und Island. Zwei Spielerinnen oder Spieler aus Bayern sowie einer aus Niedersachsen können sich über 481.471,60 Euro freuen, je 452.546,00 Euro gingen an Spielerinnen oder Spieler aus Hamburg und Niedersachsen.

Der Eurojackpot war zuletzt im März 2026 nach Deutschland gegangen. Damals hatte ein Spieler oder eine Spielerin aus Nordrhein-Westfalen rund 70,7 Millionen Euro gewonnen.

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