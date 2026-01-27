Prozess

Ex-Partnerin mit Eisenrohr erschlagen - 13 Jahre Gefängnis

Zuerst ein Insektizid im Kaffee, dann 23 Schläge mit einem Eisenrohr: Ein 41-Jähriger tötet seine Ex-Lebensgefährtin - auf brutale Weise. Das Landgericht Hildesheim hat ein Urteil gefällt.

Erst Gift im Kaffee, dann 23 Schläge mit einem Eisenrohr: Nach dem Tod seiner Ex-Lebensgefährtin wird ein 41-Jähriger zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. (Archivbild) Foto: Michael Matthey/dpa
Erst Gift im Kaffee, dann 23 Schläge mit einem Eisenrohr: Nach dem Tod seiner Ex-Lebensgefährtin wird ein 41-Jähriger zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. (Archivbild)

Hildesheim (dpa) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 38-Jährigen im Landkreis Peine muss der Ex-Lebensgefährte des Opfers für 13 Jahre ins Gefängnis. Verurteilt wurde er wegen Totschlags und versuchten Mordes, wie Rainer de Lippe, Vorsitzender Richter am Landgericht Hildesheim, in seiner Urteilsbegründung sagte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Es besteht kein vernünftiger Zweifel daran, dass Sie der Täter sind», betonte er. Es gebe «unglaublich viele Indizien», die in der Summe erdrückend seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Gefängnisstrafe gefordert

Der Landwirt hatte nach Überzeugung des Gerichts Ende Februar 2025 in einem Wohnhaus in Rietze bei Edemissen 23 Mal mit einem Eisenrohr auf den Kopf der Frau geschlagen und sie eine Treppe hinuntergestoßen. Die Mutter von drei Kindern, darunter zwei gemeinsame Kinder, erlitt ein Hirntrauma und Knochenbrüche, auch einen Schädelbruch, und starb an Blutverlust. 

Einige Tage vor der Tat hatte er bereits versucht, die Frau zu töten. Dazu präparierte er ihre Kaffeemaschine mit dem nicht mehr zugelassenen Insektizid Parathion. Die 38-Jährige nahm jedoch einen seltsamen Geruch und eine Verfärbung wahr und trank den Kaffee nicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Gefängnisstrafe gefordert, die Verteidigung einen Freispruch. Thomas Sörgel, einer der beiden Verteidiger des 41-Jährigen, kündigte an, Revision gegen das Urteil einlegen zu wollen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim/Lampertheim: Gefängnisstrafe nach tödlichem Unfall auf B 44
Justiz

Mannheim/Lampertheim: Gefängnisstrafe nach tödlichem Unfall auf B 44

Jahre nach einem schweren Unfall auf der B 44 zwischen Lampertheim und Mannheim hat das Landgericht Landau ein Urteil gesprochen.

27.11.2025

Gefängnis als letzte Rettung? - Urteil im Mordprozess fällt
Bahnhofsviertel Frankfurt

Gefängnis als letzte Rettung? - Urteil im Mordprozess fällt

Ein Mann zieht mitten im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Messer und sticht auf einen Rollstuhlfahrer ein. Nun muss ein Gericht entscheiden: War es Mord oder Totschlag?

25.04.2025

Nach Böllerwurf: Hoffenheim-Fan muss ins Gefängnis
Fußball-Bundesliga

Nach Böllerwurf: Hoffenheim-Fan muss ins Gefängnis

Die Explosion in der Augsburger Fußballarena war so laut, dass viele einen Terroranschlag vermuteten. Sanitäter mussten sich um Verletzte kümmern. Für den Böllerwerfer hat dies weitgehende Folgen.

30.01.2025

Gefängnisstrafe für Schüsse auf Wohnungstür
Angriff in Wohnung

Gefängnisstrafe für Schüsse auf Wohnungstür

Sie wollten einen 47-Jährigen angreifen, um ihm in einer Familienfehde einen Denkzettel zu verpassen. Der Anführer des Trios schießt zehnmal auf eine Tür. Nun muss er ins Gefängnis.

19.09.2024

Nach Geiselnahme im Gefängnis: Urteil gegen Halle-Attentäter
Prozess in Magdeburg

Nach Geiselnahme im Gefängnis: Urteil gegen Halle-Attentäter

Wegen des rassistischen und antisemitischen Anschlags von Halle wurde der Attentäter schon zur Höchststrafe verurteilt. Jetzt hat er eine weitere Strafe bekommen.

27.02.2024