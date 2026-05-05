Dritter Verhandlungstag

Fabians Vater sagt zu Beziehung zur Angeklagten aus

Vergangene Woche startete der große Prozess nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian im Oktober 2025. Nun wird er fortgesetzt. Als Zeuge steht weiterhin Fabians Vater im Fokus.

Am Landgericht Rostock wird der Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow fortgesetzt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa
Am Landgericht Rostock wird der Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow fortgesetzt.

Rostock (dpa) - Am dritten Verhandlungstag im Prozess um den gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow hat der zuständige Richter erneut den Fokus auf die zeitweilige Beziehung zwischen Fabians Vater und der des Mordes angeklagten 30-Jährigen gelegt. «Ich möchte nur die Wahrheit wissen», sagte Holger Schütt, Vorsitzender Richter am Landgericht Rostock. Er erinnerte den Zeugen wiederholt an seine Pflicht, wahrheitsgemäß auszusagen.

Bei der Befragung ging es etwa darum, mit wie viel Geld Fabians Vater die Angeklagte während der Beziehung unterstützte. Im Vergleich zu abgespielten Chat-Nachrichten oder vorhergehenden Aussagen gegenüber der Polizei relativierte der Vater die finanzielle Unterstützung. «Ich meinte das aber anders», sagte er etwa zu früheren Aussagen bei der Polizei. In den Audio-Nachrichten nach der Trennung von der Beschuldigten habe er sich einiges von der Seele geredet, schränkte der 35-Jährige außerdem ein.

Die Staatsanwaltschaft wirft der deutschen Ex-Freundin des Vaters vor, den Jungen im Oktober vergangenen Jahres mit einem Messer getötet zu haben. Laut Anklage soll das Beziehungsende eine Rolle spielen. Dabei verwies die Staatsanwaltschaft auch auf die finanziellen Folgen für die Frau.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Richter im Fall Fabian: «Wir wollen die Wahrheit rausfinden»
Landgericht Rostock

Richter im Fall Fabian: «Wir wollen die Wahrheit rausfinden»

Der achtjährige Fabian fiel vor einem halben Jahr einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Vor Gericht läuft die schwierige Suche nach der Wahrheit. Als erste Zeugen sagen Mutter und Vater des Jungen aus.

30.04.2026

Anklage: Ex-Freundin des Vaters soll Fabian getötet haben
Fall Fabian

Anklage: Ex-Freundin des Vaters soll Fabian getötet haben

Der achtjährige Fabian wird an einem Teich erstochen. Die Ex-Freundin des Vaters steht unter Tatverdacht. Sie soll das Kind getötet haben, weil sie das Aus der Beziehung zum Vater nicht akzeptierte.

28.04.2026

Vier Wochen nach gewaltsamem Tod von Fabian Frau in Haft
Wende im Mordfall Fabian

Vier Wochen nach gewaltsamem Tod von Fabian Frau in Haft

Ein achtjähriger Junge verschwindet von zu Hause, vier Tage später wird er tot gefunden, 15 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Vier Wochen darauf gelingt den Behörden eine Festnahme.

06.11.2025

Nach Fabians Tod Frau unter Mordverdacht in Haft
Ermittlungen

Nach Fabians Tod Frau unter Mordverdacht in Haft

In Güstrow wurde der achtjährige Fabian Opfer eines Gewaltverbrechens. Wochenlang quälte die Frage nach dem Täter oder der Täterin. Nun wurde eine Frau in Haft genommen.

06.11.2025

Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow
Getöteter Fabian

Nach Tod von Fabian Polizeiaktion südlich von Güstrow

Nach dem Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow ist die Polizei in einem kleinen Ort in der Region aktiv. Nicht zum ersten Mal führt der Fall die Beamten in den Bereich südlich von Güstrow.

20.10.2025