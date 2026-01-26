Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst

Manila (dpa) - Nach dem Sinken einer Fähre auf den Philippinen werden Dutzende Menschen im Meer vermisst. Das Schiff M/V Trisha Kerstin 3 hatte Behördenangaben zufolge 332 Menschen an Bord, als das Unglück in der Nacht (Ortszeit) auf dem Weg von der Stadt Zamboanga auf der Insel Mindanao zur Insel Jolo passierte.

Die philippinische Nachrichtenagentur PNA sprach unter Berufung auf den örtlichen Gouverneur von mindestens zwölf Toten und 200 Geretteten. Nach vielen weiteren Passagieren wird offenbar noch gesucht. Eine Bürgermeisterin in der Provinz Basilan, in deren Nähe die Fähre unterging, meldete auf Facebook mindestens acht Überlebende.

Unglücksursache noch unklar

Demnach werden noch mehr als 100 Menschen vermisst. Die Küstenwache sei im Einsatz, um mögliche Überlebende zu orten. Wie es zu der Tragödie kam, wird noch untersucht.

