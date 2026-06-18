13. Verhandlungstag

Fall Fabian: Angeklagte will im August aussagen

Im Fall des getöteten Fabian schwieg die Angeklagte bislang beharrlich. Das soll sich laut einem Verteidiger ändern. Bis zu einer Aussage wird es aber noch dauern.

Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Foto: Stefan Sauer/dpa
Die Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Rostock (dpa) - Die des Mordes an dem achtjährigen Fabian angeklagte Frau will ihr bisheriges Schweigen brechen. Sie wolle aussagen, sagte ihr Verteidiger Thomas Löcker am Landgericht Rostock. In welchem Umfang und zu welchen Themen müsse aber noch geklärt werden. Als Termin stellte er den Verhandlungstag am 6. August in Aussicht. Dafür wird die Kammer des Landgerichts nach Angaben des Richters den Vormittag des Sitzungstages reservieren. 

Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-jährigen Deutschen vor, Fabian am 10. Oktober mit sechs Messerstichen getötet und dann angezündet zu haben. Der Junge wurde erst am 14. Oktober gefunden. Die Frau, die seit 7. November 2025 in Untersuchungshaft sitzt, schweigt bislang zu den Vorwürfen. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fall Fabian: Sprach die Angeklagte ein Alibi ab?
Zwölfter Verhandlungstag

Fall Fabian: Sprach die Angeklagte ein Alibi ab?

Im Fall Fabian war die Angeklagte zweimal am Fundort des Leichnams, bevor sie sich bei der Polizei meldete. So schildern es Zeugen. Auch über ein passendes Alibi wurde gesprochen.

16.06.2026

Zeuge: Angeklagte war am Fundort - Täterwissen oder Zufall?
Mordprozess im Fall Fabian

Zeuge: Angeklagte war am Fundort - Täterwissen oder Zufall?

Als der achtjährige Fabian noch als vermisst galt, war die Angeklagte mit einem Bekannten schon an dem Ort, wo der Leichnam lag. Das sagte ein Zeuge. Die Frage ist, ob sie ihn bewusst dorthin führte.

12.06.2026

Fall Fabian: Smartphone der Angeklagte als Spurenquelle
Zehnter Verhandlungstag

Fall Fabian: Smartphone der Angeklagte als Spurenquelle

Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian spielen Tausende Chatnachrichten eine wichtige Rolle. Sie geben detailreich Aufschluss über die Aktivitäten der Angeklagten vor und nach dem Tod des Jungen.

09.06.2026

Gutachten im Fall Fabian: Erstochen und verbrannt
Neunter Verhandlungstag

Gutachten im Fall Fabian: Erstochen und verbrannt

Fabians Mutter hatte den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Dem folgte das Gericht nicht. Das rechtsmedizinische Gutachten zum Leichnam des Jungen wurde öffentlich vorgestellt.

04.06.2026

Anklage: Ex-Freundin des Vaters soll Fabian getötet haben
Fall Fabian

Anklage: Ex-Freundin des Vaters soll Fabian getötet haben

Der achtjährige Fabian wird an einem Teich erstochen. Die Ex-Freundin des Vaters steht unter Tatverdacht. Sie soll das Kind getötet haben, weil sie das Aus der Beziehung zum Vater nicht akzeptierte.

28.04.2026