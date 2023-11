Ferrari von 1962 für knapp 52 Millionen Dollar versteigert

New York (dpa) - Ein Ferrari aus dem Jahr 1962 ist bei einer Auktion in den USA für rund 51,7 Millionen Dollar (etwa 48,3 Millionen Euro) versteigert worden. «Ciao, Bella», schrieb das New Yorker Auktionshaus Sotheby's auf der Plattform X. «Der teuerste Ferrari, der jemals auf einer Auktion verkauft wurde» habe ein neues Zuhause gefunden. Über den neuen Besitzer machte Sotheby's keine Angaben.

Bei dem roten Sportwagen handele es sich um einen «einzigartigen» Ferrari 330 LM / 250 GTO aus dem Jahr 1962, hieß es in der Ausschreibung bei Sotheby's. Er sei im Mai 1962 für Ferrari auf dem Nürburgring an den Start gegangen, wo er bei einem 1000-Kilometer-Rennen den zweiten Platz einfuhr. Nach weiteren Rennen in Frankreich und Italien sei er 1974 in die USA verkauft worden.