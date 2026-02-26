Feuer im touristischen Stadtzentrum von Seoul ausgebrochen

Seoul (dpa) - In unmittelbarer Nähe des beliebten Touristenviertels Myeong-dong in Seoul ist ein großes Feuer ausgebrochen. Dunkle Rauchschwaden sind aus einem Restaurant aufgestiegen, beißender Qualm war auch noch in mehreren hundert Metern Entfernung deutlich zu vernehmen. Rund 90 Einsatzkräfte haben das Gebiet abgesperrt und das betroffene Gebäude evakuiert.

Die Bezirksverwaltung hat in einer SMS die Anwohner vor möglicher Rauchvergiftung gewarnt. Medienberichten zufolge kommen die Löscharbeiten nur schleppend voran, da das betroffene Gebäude alt und einsturzgefährdet ist. Der Feierabendverkehr kam durch den Brand stellenweise zum Erliegen.