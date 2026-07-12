Mindestens 27 Tote

Feuer in Bangkok: Was wir wissen – und was nicht

Drama in Bangkok: In einem beliebten Pub bricht mitten in der Nacht ein Feuer aus - es gibt mindestens 27 Todesopfer. Was wir bisher wissen - und was nicht.

Zahlreiche Menschen haben den Brand nicht überlebt. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa
Zahlreiche Menschen haben den Brand nicht überlebt.

Bangkok (dpa) - Bei einer Brandkatastrophe in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind nach offiziellen Angaben mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Was wir bisher wissen - und was nicht.

Was wir wissen

- Der Brand: Das Feuer brach gegen Mitternacht (Ortszeit) in dem Bierlokal Rong Beer Na Ladprao im Bangkoker Stadtteil Ladprao aus. Die ersten Notrufe gingen kurz vor Mitternacht ein. Das Feuer habe sich enorm schnell ausgebreitet, berichteten Medien. Das Lokal brannte völlig aus.

- Die Löscharbeiten: Nach etwa einer Dreiviertelstunde gelang es Feuerwehr und Rettungskräften laut Medienberichten, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

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- Die Todesopfer: Thailands Ministerpräsident Anutin Charnvirakul sprach bei einem Besuch am Unglücksort noch in der Nacht von mindestens 27 Toten. Der öffentlich-rechtliche Sender Thai PBS berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte von mindestens 30 Toten. 17 Frauen und acht Männer seien bereits identifiziert. Nach weiteren Opfern werde noch gesucht.

- Die Verletzten: Rettungskräfte brachten zahlreiche Verletzte in umliegende Krankenhäuser. Zu ihrem Zustand gab es keine näheren Angaben.

- Der Fundort der Opfer: Nach ersten Informationen wurden die meisten Todesopfer in den Toiletten des Lokals aufgefunden - sie waren dort eingeklemmt.

- Die Lage: Das Lokal liegt in der Nähe des international bekannten Chatuchak-Marktes. An Wochenenden halten sich dort regelmäßig viele Zehntausend Menschen auf, darunter zahlreiche Ausländer. Zum Zeitpunkt des Brandes gegen Mitternacht war der Markt jedoch längst geschlossen.

- Zeugenaussagen zur möglichen Ursache: Ministerpräsident Anutin berichtete gegenüber thailändischen Medien von Zeugenaussagen, wonach Rauch aus einem Sicherungskasten ausgetreten sei. Danach sei der Strom ausgefallen und es habe eine schwere Explosion gegeben.

Was wir nicht wissen

- Die genaue Opferzahl: Die Angaben schwanken zwischen mindestens 27 Toten (Ministerpräsident) und mindestens 30 Toten (Thai PBS). Nach weiteren Opfern wird noch gesucht - die Zahl könnte weiter steigen.

- Die Brandursache: Offiziell gibt es bislang keine gesicherten Informationen zur Ursache. Die Zeugenaussagen über Rauch aus einem Sicherungskasten und eine anschließende Explosion deuten auf einen technischen Defekt hin - bestätigt ist das jedoch nicht.

- Ausländische Opfer: Ob sich unter den Toten und Verletzten auch Touristen oder ausländische Staatsangehörige befinden, ist weiterhin unklar - trotz der internationalen Bekanntheit des nahe gelegenen Chatuchak-Marktes.

- Der Zustand der Verletzten: Wie viele Verletzte es genau gibt und wie schwer sie verletzt sind, ist nicht bekannt.

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