Feuerwehr löscht weiter Glutnester auf Stuttgarter Großmarkt

Stuttgart (dpa/lsw) - Am zweiten Tag nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Stuttgarter Großmark löscht die Feuerwehr noch immer Glutnester. Eine Brandwache werde noch mindestens bis zum Nachmittag im Einsatz sein, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Dann werde die Lage neu bewertet.

Der Brand war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Lagerhallen hatten in der Nacht gebrannt. Nach wie vor sind die Lagerhallen laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Das Technische Hilfswerk (THW) reißt mit einem Bagger Teile ab.

Foto: Christoph Schmidt/dpa In einem Gewerbegebiet in Stuttgart ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Sobald das Feuer vollständig gelöscht ist, werden Kriminaltechnik und Kriminalpolizei sich am Montag ein Bild von der Lage machen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Danach entscheide sich, wie es seitens der Ermittler weitergehe. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen mindestens im zweistelligen Millionenbereich liegen. Verletzt wurde niemand.