Schaden in Millionenhöhe

Feuerwehr löscht weiter Glutnester auf Stuttgarter Großmarkt

Nach dem Ausbruch eines Brandes auf dem Stuttgarter Großmarkt ist die Feuerwehr weiter im Einsatz. Ermittler planen, sich nach den Löscharbeiten am Montag einen Überblick zu verschaffen.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) beseitigen mit einem Bagger Schutt nach einem Feuer in einem Gewerbegebiet in Stuttgart. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) beseitigen mit einem Bagger Schutt nach einem Feuer in einem Gewerbegebiet in Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Am zweiten Tag nach dem Ausbruch eines Feuers auf dem Stuttgarter Großmark löscht die Feuerwehr noch immer Glutnester. Eine Brandwache werde noch mindestens bis zum Nachmittag im Einsatz sein, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Dann werde die Lage neu bewertet.

Der Brand war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Lagerhallen hatten in der Nacht gebrannt. Nach wie vor sind die Lagerhallen laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Das Technische Hilfswerk (THW) reißt mit einem Bagger Teile ab.

In einem Gewerbegebiet in Stuttgart ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Christoph Schmidt/dpa
In einem Gewerbegebiet in Stuttgart ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen.

Sobald das Feuer vollständig gelöscht ist, werden Kriminaltechnik und Kriminalpolizei sich am Montag ein Bild von der Lage machen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Danach entscheide sich, wie es seitens der Ermittler weitergehe. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen mindestens im zweistelligen Millionenbereich liegen. Verletzt wurde niemand.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Immenser Schaden nach Feuer auf Stuttgarter Großmarkt
Größter Einsatz seit Jahren

Immenser Schaden nach Feuer auf Stuttgarter Großmarkt

Mehr als 200 Einsatzkräfte, einsturzgefährdete Hallen und eine riesige Rauchwolke: Wie der Brand im Stuttgarter Großmarkt zu Engpässen bei frischer Ware führt und Millionen Euro Schaden anrichtet.

04.07.2026

Schaden bei Brand auf Großmarkt geht in die Millionen
Großeinsatz der Feuerwehr

Schaden bei Brand auf Großmarkt geht in die Millionen

Feueralarm am Stuttgarter Großmarkt: Eine Lagerhalle brennt, die Kripo ermittelt, der Schaden ist immens. Was die Ermittler über erste Schätzungen sagen.

04.07.2026

Nach Feuer in Stuttgart: Bewohner festgenommen
Brandstiftung

Nach Feuer in Stuttgart: Bewohner festgenommen

Über 100 Feuerwehrleute müssen zu einem Brand in Stuttgart ausrücken, zwei werden verletzt. Nun ist ein Bewohner festgenommen worden, der dafür verantwortlich sein soll.

30.10.2025

Brennende Fritteuse löst Feuerwehr-Einsatz auf Wasen aus
Stuttgart

Brennende Fritteuse löst Feuerwehr-Einsatz auf Wasen aus

Auf dem Cannstatter Volksfest bricht am Vormittag ein Feuer in einem Festzelt aus. Einsatzkräfte rücken an - und sorgen für einen glimpflichen Ausgang.

27.09.2025

Feuer im Stuttgarter Westen - 100 Einsatzkräfte vor Ort
Notfälle

Feuer im Stuttgarter Westen - 100 Einsatzkräfte vor Ort

Ein Dachstuhl in Stuttgart brennt. In dem Stadtviertel ist auch der Verkehr beeinträchtigt. Verletzte gibt es aber nicht. In der späten Nacht schließt die Feuerwehr den Großeinsatz ab.

26.06.2025