Großeinsatz der Feuerwehr

Brand auf Stuttgarter Großmarkt unter Kontrolle

Die Flammen sind eingedämmt, doch der Einsatz ist noch lange nicht beendet. Die Feuerwehr rechnet mit stundenlangen Nachlöscharbeiten.

Am Morgen loderten die Flammen noch über dem Stuttgarter Großmarkt. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Am Morgen loderten die Flammen noch über dem Stuttgarter Großmarkt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Feuer auf dem Stuttgarter Großmarkt hat die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht. Dennoch dauern die Löscharbeiten mit zahlreichen Einsatzkräften und Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) an, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer war am Freitag in mehreren Lagerhallen ausgebrochen. Wegen Einsturzgefahr ließen sich die Flammen nur von außen bekämpfen. Um besser an die Brandherde zu gelangen, riss das THW mit schwerem Gerät Teile der Hallen ab.

Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst waren zwischenzeitlich im Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Angaben der Einsatzkräfte derzeit nicht. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen.

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