Großbrand auf Müllanlage
Nächtlicher Großeinsatz: 50 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen auf einer Müllanlage. Wie Drohnen dem Einsatz halfen.
Simmozheim (dpa/lsw) - 1.500 Quadratmeter Müll sind auf einer Müllanlage in Simmozheim (Landkreis Calw) in Brand geraten. Die Rauchsäule war weithin sichtbar, wie die Feuerwehr mitteilte.
Als die ersten Einsatzkräfte am Samstagabend eintrafen, stand der Müll demnach bereits großflächig in Band. Die Feuerwehr konzentrierte sich zunächst darauf, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bereiche der Anlage zu verhindern.
Nachdem das Feuer eingedämmt war, zog ein Bagger den brennenden Müll auseinander, damit versteckte Glutnester gelöscht werden konnten, wie es weiter hieß. Eine Drohneneinheit unterstützte demnach die Löscharbeiten aus der Luft und überwachte die Temperaturentwicklung.
Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht, zudem wurde eine Brandwache eingerichtet. Insgesamt waren knapp 50 Feuerwehrleute sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Ursache des Brandes und der entstandene Schaden sind bislang unklar.