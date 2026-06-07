Flughafen München stellt Betrieb ein

München (dpa) - Am Flughafen München ist der Betrieb eingestellt worden. «Der Tower am Flughafen München wurde um 20:33 Uhr aufgrund von Brandgeruch evakuiert», schreibt der Flughafen auf seiner Webseite. «Die Deutsche Flugsicherung hat den Flugbetrieb bis auf Weiteres gestoppt.»

Die Bundespolizei sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe eine bislang unklare Lage. Die Feuerwehr prüfe die Situation. Es handele sich nicht um einen Brand, es würden keine Flammen herausschlagen. «Wir wissen es noch nicht genau.» Weiteres könne er aktuell nicht sagen, sagte ein Sprecher. Der Flugbetrieb sei «zum Teil» eingestellt.

Flüge werden umgeleitet

Am Abend zeigte der Online-Flugplan nicht an, dass der Betrieb ganz eingestellt sei. Bei Ankünften und Abflügen waren einige Verspätungen zu sehen, einige Flüge wurden demnach umgeleitet. Dem Flugplan zufolge gab es aber auch aktuelle Check-Ins. Auch die Lufthansa kündigte aktuell noch weitere Ankünfte für Sonntagabend an.

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Die Fluglotsen im Tower eines Flughafens geben den Piloten von startenden, landenden und rollenden Flugzeugen Anweisungen. Sie verhindern, dass Flugzeuge sich zu nahekommen und haben Sichtkontakt auf das gesamte Vorfeld und die beiden Start- und Landebahnen. Flugzeuge, die gerade nicht in unmittelbarer Flughafennähe unterwegs sind, werden nicht aus dem Tower gesteuert, für sie gibt es eigene Kontrollzentren. Die Deutsche Flugsicherung betreibt vier davon in Deutschland, eines ist ebenfalls auf dem Gelände des Münchner Airports.