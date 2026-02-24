Fahrlässige Tötung

Frau am Großglockner erfroren - Freund legt Berufung ein

Nach einem Todesfall auf einem Berg in Österreich wurde ein Mann wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Die Strafe fiel milde aus. Sein Anwalt und die Staatsanwaltschaft legen Berufung ein.

Der Freund der Toten hat seine Unschuld beteuert. (Archivbild) Foto: Expa/Erich Spiess/APA/dpa
Der Freund der Toten hat seine Unschuld beteuert. (Archivbild)

Innsbruck (dpa) - Ein Mann hat gegen seine Verurteilung wegen des Todes seiner Freundin auf dem Großglockner in Österreich Berufung eingelegt. Das teilte das Landesgericht Innsbruck mit. Auch die Staatsanwaltschaft habe Berufung eingelegt, hieß es.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der 37-jährige Angeklagte war vorige Woche in Innsbruck wegen grob fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Der Richter verhängte eine Geldbuße von 9.600 Euro sowie eine Bewährungsstrafe von fünf Monaten.

Der Richter sah es als erwiesen an, dass der Alpinist wesentlich erfahrener war als seine 33-jährige Freundin. Er habe aber seine Verantwortung nicht wahrgenommen, sondern die gemeinsame Tour auf den höchsten Berg Österreichs unzureichend geplant und seine Partnerin nicht über die Herausforderungen aufgeklärt, argumentierte der Richter. Er habe auch keinen rechtzeitigen Notruf abgesetzt, als der Frau unterhalb des 3.798 Meter hohen Gipfels die Kraft ausging.

Tod der Freundin und Anfeindungen als Milderungsgründe 

Die maximal mögliche Strafe betrug in diesem Fall drei Jahre Haft. Der Richter entschied sich für eine mildere Bestrafung, weil der Angeklagte unbescholten war, seine Lebensgefährtin verloren hatte, und weil er in Sozialen Medien angeprangert worden war.

Sein Anwalt bekämpft dennoch die Höhe der Strafe. Zudem hat er Berufung gegen die Verurteilung an sich und wegen angenommener Mängel im Gerichtsverfahren eingelegt, wie das Gericht mitteilte. Über die Berufung entscheidet das Oberlandesgericht Innsbruck.

Das Paar war im Januar 2025 auf den Großglockner gestiegen. Der Mann verfügt über große Erfahrung im hochalpinen Bereich. Seine Bergsport-begeisterte Freundin hatte noch nie zuvor solch eine Tour im Winter unternommen. Im eisigen Wind kamen die beiden nur langsam voran. Knapp unterhalb des Gipfels erfror die Frau allein in der Nacht, während ihr Freund versuchte, Hilfe zu holen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Freundin starb am Großglockner - Alpinist verurteilt
Alpinismus

Freundin starb am Großglockner - Alpinist verurteilt

Sie kroch zuletzt nur noch auf allen Vieren, er suchte Hilfe – zu spät: Warum der Richter den erfahrenen Alpinisten für den Tod seiner Partnerin verantwortlich macht.

20.02.2026

Frau starb am Großglockner - Bewährungsstrafe für Freund
Alpinismus

Frau starb am Großglockner - Bewährungsstrafe für Freund

Eine Besteigung des höchsten österreichischen Gipfels endete für eine junge Frau tödlich. Sie starb knapp vor dem Gipfel, allein und entkräftet. Nun wird ihr Freund zur Verantwortung gezogen.

19.02.2026

Alpinismus

Frau starb am Großglockner - Bewährungsstrafe für Freund

19.02.2026

Tod am Großglockner: Freund des Opfers muss vor Gericht
Bergdrama

Tod am Großglockner: Freund des Opfers muss vor Gericht

Der höchste Gipfel Österreichs ist für viele Bergsteiger verlockend. Ein Paar wagte den Aufstieg. Die unerfahrene Frau kam dabei ums Leben. Die Ermittler erheben mehrere Vorwürfe gegen ihren Freund.

05.12.2025

Prozesse

Fahrlässige Tötung eines Ersthelfers: Gericht prüft Strafe

Ein Transporter rast in eine Unfallstelle. Ein Ersthelfer stirbt. Jetzt kommt es zur Berufungsverhandlung.

19.02.2024