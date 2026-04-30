Geburt über den Wolken

Frau bringt in 10.000 Metern Höhe Kind zur Welt

In Senegal macht sich eine Schwangere auf den Weg nach Rom. Doch kurz nach dem Start setzen die Wehen ein. Dank der Mithilfe von zwei Passagierinnen geht alles gut.

Auf dem Flug aus dem Senegal nach Italien hat eine Passagierin ein Kind zur Welt gebracht. (Foto: Handout) Foto: -/Ita Airways/dpa
Auf dem Flug aus dem Senegal nach Italien hat eine Passagierin ein Kind zur Welt gebracht. (Foto: Handout)

Rom (dpa) - Eine Geburt über den Wolken: Auf einem Linienflug der italienischen Fluggesellschaft Ita nach Rom hat eine Frau in 10.000 Metern Höhe einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. 

Die im siebten Monat schwangere Frau war in Dakar, der Hauptstadt des westafrikanischen Staats Senegal, in die Maschine gestiegen, wie Ita mitteilte. Kurz nach dem Start setzten bei ihr überraschend die Wehen ein. Mit Hilfe der Crew und zweier anderer Passagierinnen - einer Ärztin und einer Krankenschwester - gelang in einer ruhigeren Ecke des Flugzeugs die Geburt. Kind und Mutter sind wohlauf. 

Nach Angaben der Fluggesellschaft war es die erste Geburt an Bord einer Ita-Maschine. Italiens ehemals staatliche Fluglinie gehört inzwischen zum Verbund der deutschen Lufthansa. Der Flug AZ855 verbindet Dakar und Roms größten Flughafen Fiumicino. Zum Alter und zur Nationalität der Frau machte Ita keine Angaben.

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