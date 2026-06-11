Dreimal doppeltes Glück

Frau bringt zum dritten Mal Zwillinge auf die Welt

Einmal Zwillinge - das kommt vor. Aber dann noch ein zweites und drittes Mal - unglaublich! Eine Familie aus Bayern hat nun alle Hände voll zu tun.

Jasmin und Andreas Rittner aus Fürth haben zum dritten Mal in recht kurzem Abstand Zwillinge bekommen. Auch die älteren Geschwister sind noch ziemlich klein. (Handout) Foto: -/Klinikum Fürth/dpa
Jasmin und Andreas Rittner aus Fürth haben zum dritten Mal in recht kurzem Abstand Zwillinge bekommen. Auch die älteren Geschwister sind noch ziemlich klein. (Handout)

Fürth (dpa) - Bei einer Familie aus Bayern dürfte es in den nächsten Monaten sehr turbulent zugehen: Zum dritten Mal in recht kurzem Abstand hat Jasmin Rittner Zwillinge zur Welt gebracht. Die Töchter Julia Anja Valentina und Estephania Lorena Marie kamen nach Angaben des Klinikums in Fürth am 27. Mai auf die Welt. «Einmal ist besonders. Zweimal außergewöhnlich. Dreimal in Folge kaum zu glauben!», schrieb das Klinikum auf Instagram. 

Jasmin Rittner und ihr Mann Andreas hatten bereits im Spätsommer 2023 die Zwillinge Daniel und Emilio und etwa ein Jahr später die Zwillinge Simone und Anastacia bekommen. Dass es auch beim dritten Mal wieder Zwillinge werden, war für Andreas Rittner deshalb das Normalste der Welt. «Ich habe gar nicht gedacht, dass da eins kommt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur während der Schwangerschaft seiner Frau. 

Außergewöhnlich - aber nicht für die Eltern

Oberärztin Anja Forster hat die Familie bei allen drei Schwangerschaften und Geburten begleitet. Nach ihr ist nun auch eins der beiden Mädchen benannt. 

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Ihr zufolge ist die dritte Zwillingsschwangerschaft von Jasmin Rittner in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit und nicht so richtig zu erklären, da es in keinem Fall eine künstliche Befruchtung gab. «Es ist eigentlich Zufall», sagte sie. 

Für das Paar ist es doppeltes Glück: Sie habe sich schon immer viele Kinder gewünscht, sagte Jasmin Rittner im Februar der dpa. «Es ist auf jeden Fall ein sehr tolles Gefühl», ergänzte Vater Andreas.

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