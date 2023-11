In Fürth wird über häusliche Gewalt geredet

Mit dem Hissen einer entsprechenden Flagge am Rathaus begannen die Aktionen des Katholischen Frauenbundes in Fürth zum Internationalen Tag gegen häusliche Gewalt an Frauen. In einem Workshop klärte Jasmin Minarro von der Beratungsstelle Häusliche Gewalt Bergstraße über das Thema auf. Die Aufklärung konzentrierte sich dabei auf die Gewalt von Männern gegen ihre Partnerinnen, auch wenn es dieses Phänomen auch in umgekehrter Rollenverteilung gebe.