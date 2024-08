Frau sticht auf Busfahrgäste ein - drei in Lebensgefahr

Nach tödlichem Anschlag

Messerangriff in Solingen: Was wir wissen und was nicht

Der mutmaßliche Attentäter von Solingen ist in U-Haft. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Wer ist der Tatverdächtige? Hat er Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat?