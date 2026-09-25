Frau und Tochter lebten zwei Jahre mit Leiche im Haus

Barcelona (dpa) - Zwei Frauen sollen in Spanien rund zwei Jahre lang mit der Leiche eines Mannes in einem Haus gelebt haben. Die Polizei entdeckte die sterblichen Überreste in dem Haus in der Nähe von Barcelona, wie die Zeitung «El País» und weitere Medien berichteten. Bei den Frauen handelt es sich demnach um die Ehefrau (59) und die 22-jährige Tochter des Toten. Die katalanische Polizei Mossos d`Esquadra bestätigte auf Anfrage diese Berichte.

Die Behörden der Region im Nordosten Spaniens gehen von einem natürlichen Tod aus. Hinweise auf ein Verbrechen fanden die Ermittler bislang nicht. Bei dem Toten handele es sich um einen Arzt, der den ersten Erkenntnissen zufolge vor rund zwei Jahren im Alter von 77 Jahren gestorben sei, hieß es. Die Ermittlungen dauern an. Eine Autopsie soll die Todesursache klären.

Die beiden Frauen räumten im Verhör ein, dass sie rund zwei Jahre lang mit der Leiche im Haus gewohnt hätten. Die Witwe habe den Ermittlern gesagt, ihr Mann sei 2024 auf dem Sofa gestorben, schrieb «El País». Sie und ihre Tochter hätten ihn daraufhin mit einer Decke zugedeckt und in ein Zimmer gebracht.

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