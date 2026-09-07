Alpakas zwischen Nachbarn und Behörden

Vaihingen/Enz (dpa/lsw) - Alpakas gelten als tiefenentspannt. Im Vaihinger Ortsteil Ensingen sorgen sie trotzdem für Aufregung: Hinter dem Haus von Patrick Stellmach grasen mehrere Tiere, vier erwarten Nachwuchs. Ob die Herde bleiben darf, ist ungewiss. Denn der 38-Jährige steckt in einem Streit mit seinen Nachbarn - und zwischen den Mühlen der Behörden.

Mit der Farm erfüllte sich der ehemalige Bosch-Ingenieur einen Traum. Seit rund eineinhalb Jahren züchtet er Alpakas und möchte Kindern Naturerlebnisse ermöglichen. Ende 2024 erlaubte die Stadt Vaihingen Einfriedung und Unterstand unter Auflagen. Im Gegenzug sagte Stellmach kostenlose Besuche für Kitas und Schulen zu. Die Stadt sieht in der Farm ein Beispiel für «Ermöglichungs-Verwaltung».

Wenn sich der Nachbar beschwert

Das Regierungspräsidium Stuttgart hält den Vertrag dagegen für wahrscheinlich unwirksam. Die Anlage sei damit formal ein Schwarzbau. Für die Tierhaltung brauche Stellmach entweder einen anerkannten Landwirtschaftsbetrieb oder einen Bebauungsplan. Beides liege nicht vor.

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