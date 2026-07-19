Luftdruckpistole

Nachbar bei Schüssen im Garten verletzt

Mehrfach kommt es zum Streit zwischen zwei Nachbarn. Dann verletzt einer den anderen mit einer Luftdruckpistole. War es Absicht oder ein Versehen?

Wegen der vorherigen Nachbarschaftskonflikte durchsuchte die Polizei die Wohnung des Schützen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Wegen der vorherigen Nachbarschaftskonflikte durchsuchte die Polizei die Wohnung des Schützen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. (Symbolbild)

Mössingen (dpa/lsw) - Ein Schuss aus einer Luftdruckpistole hat in Mössingen (Kreis Tübingen) einen 64-Jährigen am Unterarm verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen schoss ein 52 Jahre alter Nachbar am Samstag in seinem Garten mit der Waffe auf Dosen, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll er keinen erforderlichen Kugelfang verwendet haben, sodass ein Geschoss den Mann traf.

Weil es zwischen den Nachbarn zuvor Konflikte gegeben hatte, gingen die Ermittler zunächst von einem gezielten Schuss aus. Die Wohnung des 52-Jährigen wurde deshalb auf richterliche Anordnung durchsucht. Dabei stellten die Beamten die Luftdruckpistole und Munition sicher. 

Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei aber von einer fahrlässigen und nicht von einer vorsätzlichen Verletzung aus. Gegen den 52-Jährigen wird ermittelt.

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