Kriminalität

Luftdruckpistole sorgt für Großaufgebot der Polizei

Spezialkräfte und Straßensperrung: Eine mutmaßliche Bedrohung mit einer Waffe führt in Wiesbaden zur Festnahme eines 46-Jährigen. Was ist noch bekannt?

In Wiesbaden-Dotzheim ist ein Großaufgebot der Polizei angerückt - wegen einer Luftdruckpistole. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
In Wiesbaden-Dotzheim ist ein Großaufgebot der Polizei angerückt - wegen einer Luftdruckpistole. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Weil er einen Nachbarn mit einer Luftdruckpistole bedroht haben soll, haben Spezialkräfte der Polizei einen Mann in Wiesbaden festgenommen. Der 46-Jährige leistete bei dem Einsatz im Stadtteil Dotzheim keinen Widerstand, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten die Waffe sicher. 

Das Großaufgebot der Polizei samt Straßensperrung hatte im Stadtviertel für Aufsehen gesorgt. Es habe aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hieß es weiter. Der 46-Jährige wurde zu einem Polizeirevier gebracht. Gegen ihn wird wegen mutmaßlicher Bedrohung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

