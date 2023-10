Freitag bis zu 28 Grad erwartet - Abkühlung am Sonntag

Offenbach (dpa) - In vielen Teilen Deutschlands werden am Freitag für Oktober außergewöhnlich hohe Temperaturen weit über 20 Grad erwartet. Ab dem Wochenende wird es nach dem vielerorts spätsommerlichen Wetter deutlich herbstlicher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte.