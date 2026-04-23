Kurioser Fund

Frist abgelaufen: Gemeinde darf Goldfund behalten

Ein Gemeindemitarbeiter findet zehn Goldbarren beim Rasenmähen. Nachdem kein Besitzer gefunden wurde, darf die sächsische Gemeinde Bannewitz nun über den Schatz verfügen.

Nach dem Fund von zehn Goldbarren im sächsischen Bannewitz konnte niemand nachweisen, Besitzer des Schatzes zu sein. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Nach dem Fund von zehn Goldbarren im sächsischen Bannewitz konnte niemand nachweisen, Besitzer des Schatzes zu sein. (Symbolbild)

Bannewitz (dpa) - Nach dem Ablauf einer gesetzlichen Finderfrist darf eine sächsische Gemeinde einen Goldschatz im Wert von mehreren zehntausend Euro behalten. Niemand habe glaubwürdig nachweisen können, Besitzer der zehn Goldbarren zu sein, die ein Gemeindemitarbeiter im Oktober beim Rasenmähen entdeckt hatte, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Bannewitz, Heiko Wersig, der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hatte viele, viele E-Mails, Anrufe und Briefe», so der parteilose Kommunalpolitiker. Den erforderlichen Nachweis einer ordentlichen Rechnung und der auf den Barren aufgeprägten Seriennummern habe aber keiner der angeblichen Besitzer erbringen können. 

Mit Ablauf der sechsmonatigen Frist für Fundsachen am 17. April dürfe nun die südlich von Dresden gelegene Kommune selbst darüber entscheiden, was mit dem Gold passieren soll. Die abschließende Entscheidung darüber soll in einer Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstagabend fallen, so Wersig. Plan sei in jedem Fall, dass die örtlichen Vereine von dem Goldschatz profitieren sollen. «Konkret geht es um die Vereine, die in der Kinder- und Jugendarbeit und in der Heimat- und Brauchtumspflege arbeiten», so der Bürgermeister weiter. Das Gold erhalten sollen die auserkorenen Vereinsverantwortlichen Anfang Mai. 

Nach wie vor werde der Goldschatz bei der Polizei gelagert. Nach aktuellem Goldpreis sind die zehn Unzen rund 40.000 Euro wert.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Betrüger stehlen Goldbarren im Wert von 100.000 Euro
Kriminalität

Betrüger stehlen Goldbarren im Wert von 100.000 Euro

Eine Frau verspricht, Geld zu holen – doch statt Gold bleibt nur wertloses Metall zurück. Wie Betrüger einem Mann die wertvollen Goldbarren abnahmen.

10.02.2026

Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?
Goldschatz der Bundesbank

Wie sicher ist Deutschlands Gold in den USA?

Mehr als 1.200 Tonnen deutsches Gold lagern in New York. Donald Trump ist alles zuzutrauen. Sollte man die Barren daher lieber nach Deutschland holen?

23.01.2026

Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren
Handelskonflikt

Goldpreis klettert - Bericht über US-Zölle auf Goldbarren

Die «Financial Times» berichtet über neue US-Zölle auf die Einfuhr von Goldbarren. In New York kommt es zu Preissprüngen.

08.08.2025

Kriminalität

Unbekannte erbeuten fünf Goldbarren von 81-Jährigem

10.09.2023

Heidelberg

Mann findet Goldschatz bei Wohnungsentrümpelung

11.04.2023