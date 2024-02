Früher Start in den Rosenmontag auf Kölns Straßen

Köln (dpa) - Noch bei Dunkelheit sind die ersten Jecken in Nordrhein-Westfalen in den Rosenmontag gestartet. Einige Frühaufsteher fanden sich in ihren bunten Kostümen schon gut drei Stunden vor Start des traditionellen «Zochs» in der Kölner Innenstadt ein. Man wolle in der ersten Reihe am Wegesrand stehen, wenn die Wagen endlich vorbeikommen, sagte eine Karnevalistin, die mit einer Freundesgruppe unterwegs war. Andere Jecken eilten vorbei, um etwas weiter entfernt einen vermeintlich besseren Platz für den Kamelle-Reigen zu finden.

Was will das Narrenvolk wirklich, wenn es «Kamelle» schreit? Und welches ist das Kostüm, dessen Name nicht genannt werden darf? Das kleine Karnevals-ABC gibt Antworten auf nicht immer einfache Fragen.

Die Politiker der Ampelkoalition mögen sich daran erbauen, dass sie an diesem Tag endlich einmal «larger than life» sind - überlebensgroß. Als leicht schwankende Pappkameraden gleiten sie auf den Persiflagewagen an jubelnden Menschenmassen vorbei. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erleidet dabei in Mainz als einäugiger Kapitän mit Augenklappe Schiffbruch, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) führt sich in Köln als Elefant im Porzellanladen auf, weil sie Autokraten hin und wieder auch mal die Meinung sagt, und Finanzminister Christian Lindner (FDP) tritt - ebenfalls in Köln - als Sparschwein auf, eine vielleicht nicht ganz brandneue Idee. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erscheint in Mainz als Fliegender Robert, eingedenk der Figur aus dem «Struwwelpeter», weil er mit seinem Heizungsgesetz die Bodenhaftung verliert, während er in Köln seine Parteikollegin Ricarda Lang bei einem «Willkürenritt» anschiebt.