Trump, Musk und Putin im Kölner Rosenmontagszug

Köln (dpa) - US-Präsident Donald Trump führt Freiheit und Recht an der Leine, ein riesiger Elon Musk und eine winzige AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sitzen zusammen im Sandkasten auf der Wippe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versucht, Russlands Wladimir Putin die Botschaft «Make Love not War» einzuhämmern, und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach überbrückt Lieferengpässe bei Medikamenten und Personalmangel im Gesundheitswesen mit dem Rezept «Liebe ist die beste Medizin»: Das sind die Motive einiger Wagen des Kölner Rosenmontagszugs. Derzeit warten sie noch in einer Halle auf ihren großen Tag.