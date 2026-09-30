Urteil in Bielefeld

Fünf Jahre Haft für Schändung von Leichen im Krankenhaus

Er hatte seinen Job verloren, war suchtkrank und verging sich an Toten in einem Kühlraum. Der 39-Jährige soll dafür mehrere Jahre ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte mehr gefordert.

Das Landgericht Bielefeld hat ein Urteil zu geschändeten Leichen gesprochen. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Das Landgericht Bielefeld hat ein Urteil zu geschändeten Leichen gesprochen. (Archivbild)

Bielefeld (dpa) - Wegen der Schändung von sieben Leichen in einem Krankenhaus in Bünde in Nordrhein-Westfalen muss ein 39-Jähriger voraussichtlich für fünf Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Bielefeld sah es nach dem umfassenden Geständnis des Mannes als erwiesen an, dass der Familienvater sich sexuell mehrfach an Toten im Kühlraum des Krankenhauses vergangen hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Möglich ist noch eine Überprüfung, die sogenannte Revision, durch den Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Damit blieb das Landgericht deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die neun Jahre Haft gefordert hatte. Das Landgericht verurteilte den Mann neben der Störung der Totenruhe auch wegen Diebstahls, Wohnungseinbruchs, für zwei versuchte Brandstiftungen und den Besitz von Kinderpornografie. 

Der 39-Jährige hatte im Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Einbrüche hatte er mit einer Suchtproblematik und der dafür nötigen Finanzierung begründet. Der Vorsitzende Richter Thorsten Bolte betonte in der Urteilsbegründung, dass der Verurteilte sich zwar eingelassen, aber keine Antwort auf die Frage gegeben habe, wie es zu der Leichenschändung gekommen sei. Das sei alles nur schwer erklärbar und ein Fall, der einen Richter nur selten in seiner Laufbahn beschäftige, sagte Bolte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der jetzt Verurteilte hatte kurz vor den Taten seinen Job in dem Krankenhaus verloren und noch Zugang zum Gebäude.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Terroranschlag von Bielefeld: Urteil erwartet
Messerangriff auf Feiernde

Terroranschlag von Bielefeld: Urteil erwartet

Nach dem Angriff auf feiernde Menschen in Bielefeld hat die Bundesanwaltschaft die Höchststrafe für den Angeklagten gefordert. Nun soll das Urteil gesprochen werden.

01.06.2026

Unfall mit drei Toten im Kanal – Polizei untersucht Leichen
Unfall bei Braunschweig

Unfall mit drei Toten im Kanal – Polizei untersucht Leichen

Riskante Flucht, zerstörtes Auto im Kanal, drei Tote: Was trieb den Fahrer zu diesem Manöver? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel.

26.10.2025

Justiz

Urteil gegen Ex-Schulleiter wegen Missbrauchs rechtskräftig

Über Jahre verging sich ein früherer Grundschul- und Chorleiter an Kindern und Jugendlichen und wurde dafür zu Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt - zu Recht, wie der Bundesgerichtshof befand.

05.09.2024

Kriminalität

Kindesmissbrauch: Sieben Jahre Haft für Ex-Schulleiter

Er nutzte seine Stellung als Vertrauensperson laut Urteil aus und verging sich an Kindern und Jugendlichen. Dafür muss ein ehemaliger Musiklehrer und Chorleiter ins Gefängnis.

02.06.2023

Landgericht Fulda

Sieben Jahre Haft für Ex-Schulleiter wegen Kindesmissbrauchs

Er nutzte seine Stellung als Vertrauensperson laut Urteil aus und verging sich an Kindern und Jugendlichen. Dafür muss ein ehemaliger Musiklehrer und Chorleiter ins Gefängnis. Doch auch nach dem Ende der Haft wird er voraussichtlich nicht auf freien Fuß kommen.

02.06.2023