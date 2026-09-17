Fünfjähriger und sein Vater sterben bei Hausbrand

Schnaudertal (dpa) - Bei einem Hausbrand in Schnaudertal (Sachsen-Anhalt) sind ein 38 Jahre alter Vater und sein fünfjähriger Sohn gestorben. Auch sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen konnten das Leben der beiden nicht mehr retten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 36 Jahre alte Mutter sowie die neunjährige Tochter kamen demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.