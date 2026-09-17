Notfälle

Fünfjähriger und sein Vater sterben bei Hausbrand

Ein verheerender Brand fordert in Sachsen-Anhalt zwei Menschenleben. Für einen Vater und seinen Sohn kommt jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist noch völlig offen.

Die Mutter und die Tochter kommen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Mutter und die Tochter kommen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Schnaudertal (dpa) - Bei einem Hausbrand in Schnaudertal (Sachsen-Anhalt) sind ein 38 Jahre alter Vater und sein fünfjähriger Sohn gestorben. Auch sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen konnten das Leben der beiden nicht mehr retten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die 36 Jahre alte Mutter sowie die neunjährige Tochter kamen demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Brandursache sei noch völlig offen. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, so die Polizeisprecherin. Die Rettungskräfte wurden am Mittwochabend zu dem brennenden Einfamilienhaus gerufen. Zu dem Zeitpunkt befand sich demnach die gesamte Familie noch im Gebäude. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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