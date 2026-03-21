Halbe Million Euro Schaden bei Hausbrand
Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus laufen die Ermittlungen zur Ursache. Die betroffene Straße wird gesperrt, die Löscharbeiten dauern an.
Lorch (dpa/lsw) - Eine halbe Million Euro Schaden ist bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses im Ostalbkreis entstanden. Außerdem wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache laufen. Die durch die Flammen betroffene Straße in Lorch sperrten die Einsatzkräfte ab. Derzeit sind die Löscharbeiten noch im Gange.