Unglück auf dem Sportplatz

Fußballtor stürzt auf Kind - Siebenjähriger tot

Vor einem Fußballspiel stürzt ein Tor in Erlangen um und verletzt einen siebenjährigen Jungen lebensgefährlich. Er stirbt wenig später im Krankenhaus.

Ein Fußballtor ist in Erlangen umgestürzt und hat ein Kind tödlich verletzt. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein Fußballtor ist in Erlangen umgestürzt und hat ein Kind tödlich verletzt. (Symbolbild)

Erlangen (dpa) - Ein siebenjähriger Junge ist gestorben, nachdem ein umstürzendes Fußballtor auf einem Sportplatz ihn lebensgefährlich verletzt hatte. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge noch vor dem Spielbeginn auf einem Sportplatz im Erlanger Gemeindeteil Bruck. Das Kind kam am Nachmittag noch in ein Krankenhaus, wo es später seinen schweren Verletzungen erlag.

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Den Angaben zufolge hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die genaue Unfallursache. Ein Gutachter soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ebenfalls an der Klärung arbeiten.

Jugendspiele der betroffenen Kreisliga ausgesetzt

Alle für den Sonntag geplanten Spiele der Junioren auf Kreisebene im Fußballkreis Erlangen/Pegnitzgrund wurden infolge des Unglücks abgesagt, heißt es in einem Schreiben des Bayerischen Fußball-Verbandes an die betroffenen Vereine, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 

«Wir sind alle tief erschüttert und fassungslos. Uns fehlen die Worte», schreibt der Verband. Man wolle den Fußball ruhen lassen. «Die Fußball-Familie ist in Gedanken bei all denen, die begreifen müssen, was es in dieser Stunde einfach nicht zu begreifen gibt.»

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