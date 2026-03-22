Untersuchung nach tödlichem Fußballtor-Unfall läuft

Erlangen (dpa) - Nach dem Tod eines Siebenjährigen durch ein umstürzendes Fußballtor in Erlangen am Samstag laufen die Untersuchungen. Derzeit würden Zeugen befragt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem untersuche ein Gutachter auch das Tor und die Verletzungen des Kindes, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Auf Basis der Ergebnisse müsse dann die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob Ermittlungen aufgenommen würden. Mit ersten Erkenntnissen rechnet der Sprecher erst im Verlauf der Woche.

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Nach dem bisherigen Stand der Untersuchungen war am Samstag gegen 14.00 Uhr ein mobiles Tor umgestürzt und hatte den Siebenjährigen lebensgefährlich verletzt. Er starb später im Krankenhaus.

Zahlreiche Spiele abgesagt

Laut Bayerischem Fußballverband ist noch unklar, ob das Kind als Spieler oder Zuschauer auf dem Vereinsgelände war. Alle für den Sonntag geplanten Spiele der Junioren auf Kreisebene im Fußballkreis Erlangen/Pegnitzgrund wurden infolge des Unglücks abgesagt.

«Wir sind alle tief erschüttert und fassungslos. Uns fehlen die Worte», schreibt der Verband. Man wolle den Fußball ruhen lassen. «Die Fußball-Familie ist in Gedanken bei all denen, die begreifen müssen, was es in dieser Stunde einfach nicht zu begreifen gibt.»

Verein will sich im Tagesverlauf äußern

Der Verein will sich laut Verband im Laufe des Tages äußern. Am Sonntagvormittag kamen zahlreiche sichtlich betroffene Menschen mit Blumen zum Vereinsgelände, darunter auch Kinder und Jugendliche, wie ein dpa-Fotograf berichtet. Die Blumen sollen auf dem Gelände niedergelegt werden.