Schwefelgeruch

Gasaustritt an Schule - Fünf Kinder verletzt

An einer Grundschule in Schwelm im südlichen Ruhrgebiet läuft ein großer Feuerwehreinsatz. Laut Polizei ist Gas ausgetreten. Zwei Lehrkräfte und fünf Kinder kommen ins Krankenhaus.

Mindestens drei Grundschulkinder müssen ins Krankenhaus gebracht werden. (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Mindestens drei Grundschulkinder müssen ins Krankenhaus gebracht werden. (Archivbild)

Schwelm (dpa) - In einer Grundschule in Schwelm bei Wuppertal sind fünf Kinder und zwei Lehrkräfte nach ersten Erkenntnissen wegen eines Gasaustritts leicht verletzt worden. Die Betroffenen seien mit Atemwegsbeschwerden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Feuerwehr sei zu einem größeren Einsatz vor Ort, alle Kinder seien aus dem Gebäude gebracht worden. 

Es sei während der Unterrichtszeit Schwefelgeruch in der Schule im südlichen Ruhrgebiet gemeldet worden, um 9.45 Uhr sei der Notruf eingegangen. Die Feuerwehr gehe von Gasaustritt und einer erhöhten Methankonzentration aus, berichtete der Polizeisprecher. Man könne aber noch keine Angaben zu Details machen. Die Polizei unterstütze die Maßnahme vor Ort, man habe eine Betreuungsstelle eingerichtet.

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